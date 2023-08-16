Фэйрчайлд-Бранвелл Генри Джослин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фэйрчайлд-Бранвелл Генри Джослин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Бранвелл Буфорд

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Фэйрчайлд Чарльз Буфорд

Мать ребёнка: Фэйрчайлд-Бранвелл Шарлотта Мэри

Рождение ребёнка
1886

Сын: Фэйрчайлд Мэтью

Мать ребёнка: Фэйрчайлд-Бранвелл Шарлотта Мэри

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фэйрчайлд-Бранвелл Шарлотта Мэри

Смерть
Неизвестно
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