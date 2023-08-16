Фэйрчайлд-Бранвелл Генри Джослин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Бранвелл Буфорд
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Фэйрчайлд-Бранвелл Шарлотта Мэри
Рождение ребёнка
1886
Сын: Фэйрчайлд Мэтью
Мать ребёнка: Фэйрчайлд-Бранвелл Шарлотта Мэри
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно