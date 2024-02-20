Кирякулов (Варварица) Евфросиния Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирякулов (Варварица) Евфросиния Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Варварица Гавриил Ильич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1866

Сын: Кирякулов Илья Иванович

Отец ребёнка: Кирякулов Иван Ильич

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.06.1869

Сын: Кирякулов Николай Иванович

Отец ребёнка: Кирякулов Иван Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 4261-1 ,Николаевская церковь м/к-1869г.,лист-182,зап-27
Рождение ребёнка
09.02.1872

Сын: Кирякулов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Кирякулов Иван Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1872г.,лист-226,зап.-6
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Кирякулов Иван Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кирякулов Иван Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Можантова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кирякулов Иван Ильич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Кирякулов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Кирякулов Иван Ильич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Кирякулов Иван Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1883

Сын: Кирякулов Харлампий Иванович

Отец ребёнка: Кирякулов Иван Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1885

Сын: Кирякулов Фотий Иванович

Отец ребёнка: Кирякулов Иван Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1888

Сын: Кирякулов Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Кирякулов Иван Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирякулов Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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