Кирякулов (Варварица) Евфросиния Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1845
Отец: Варварица Гавриил Ильич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Кирякулов Иван Ильич
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.06.1869
Сын: Кирякулов Николай Иванович
Отец ребёнка: Кирякулов Иван Ильич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 4261-1 ,Николаевская церковь м/к-1869г.,лист-182,зап-27
Рождение ребёнка
09.02.1872
Сын: Кирякулов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Кирякулов Иван Ильич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1872г.,лист-226,зап.-6
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Кирякулов Иван Ильич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кирякулов Иван Ильич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Можантова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кирякулов Иван Ильич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кирякулов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Кирякулов Иван Ильич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Кирякулов Иван Ильич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кирякулов Харлампий Иванович
Отец ребёнка: Кирякулов Иван Ильич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Кирякулов Иван Ильич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кирякулов Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Кирякулов Иван Ильич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирякулов Иван Ильич
Смерть
Неизвестно