Кирякулов Григорий Иванович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения09.02.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
09.02.1872
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1872г.,лист-226,зап.-6
Бракосочетание
С 1900 по 1903
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кипякулов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Кирякулова Мария Евсеевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Около 1904
Жена: Василиса Михайловна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кирякулов Стефан Иванович
Мать ребёнка: Василиса Михайловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Василиса Михайловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Василиса Михайловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Василиса Михайловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кирякулова Георгий Иванович
Мать ребёнка: Василиса Михайловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно