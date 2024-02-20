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Кирякулов Григорий Иванович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

09.02.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1872

Отец: Кирякулов Иван Ильич

Мать: Кирякулов Евфросиния Гавриловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1872г.,лист-226,зап.-6
Бракосочетание
С 1900 по 1903

Жена: Кирякулова Мария Евсеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кипякулов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Кирякулова Мария Евсеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Около 1904

Жена: Василиса Михайловна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кирякулов Стефан Иванович

Мать ребёнка: Василиса Михайловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Василиса Михайловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Василиса Михайловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1910

Сын: Кирякулова Иван Иванович

Мать ребёнка: Василиса Михайловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кирякулова Георгий Иванович

Мать ребёнка: Василиса Михайловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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