Можантова (Кирякулов) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Кириакия Н/Р
Отец ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ксения Н/Р
Отец ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ксения Н/Р
Отец ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно