Можантова (Кирякулов) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Можантова (Кирякулов) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Кирякулов Иван Ильич

Мать: Кирякулов Евфросиния Гавриловна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Кириакия Н/Р

Отец ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ксения Н/Р

Отец ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ксения Н/Р

Отец ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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