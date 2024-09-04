Алгазина Настасья Логантьевна (Логиновна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Алгазина) Устинья Тихоновна
Отец ребёнка: Алгазин Тихон Матвеевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Алгазин Тихон Матвеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Алгазина) Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Алгазин Тихон Матвеевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Алгазина) Авдотья Тихоновна
Отец ребёнка: Алгазин Тихон Матвеевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Алгазин Тихон Матвеевич
Смерть
Неизвестно