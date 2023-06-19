Протопопов Панкрат Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопов Панкрат Тимофеев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Протопопов Тимофей

Мать: Протопопова Меланья

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Дарья Панкратова

Мать ребёнка: Протопопова Дарья

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протопопова Дарья

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно