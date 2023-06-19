Протопопов Панкрат Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Протопопов Тимофей
Мать: Протопопова Меланья
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Дарья Панкратова
Мать ребёнка: Протопопова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Протопопова Дарья
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно