Лаптев Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаптев Михаил

Мать: Акимова Зоя Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Лаптева Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Николай Александрович

Мать ребёнка: Лаптева Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаптева Алена

Мать ребёнка: Лаптева Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева Галина Николаевна