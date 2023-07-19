Лаптев Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лаптев Михаил
Мать: Акимова Зоя Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Лаптева Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптев Николай Александрович
Мать ребёнка: Лаптева Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаптева Алена
Мать ребёнка: Лаптева Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно