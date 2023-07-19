Лаптев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптев Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Акимова Зоя Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Акимова Зоя Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Акимова Зоя Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акимова Зоя Павловна
Смерть
Неизвестно