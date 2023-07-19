Лаптев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Акимова Зоя Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Акимова Зоя Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Акимова Зоя Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимова Зоя Павловна

Смерть
Неизвестно