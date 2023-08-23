Букина Феодора (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина Феодора (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Букин Иван Севастьянович

Отец ребёнка: Букин Севастьян Сафонов

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Букин Евсей Севастьянович

Отец ребёнка: Букин Севастьян Сафонов

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Севастьян Сафонов

Смерть
Неизвестно
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