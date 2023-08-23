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Букин Севастьян Сафонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1825

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Букин Софон Антонович

Мать: Букина Татьяна Зорина

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Букин Иван Севастьянович

Мать ребёнка: Букина Феодора (?)

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Букин Евсей Севастьянович

Мать ребёнка: Букина Феодора (?)

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букина Феодора (?)

Смерть
Около 1825
согласно ревизским сказкам 1834 года
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