Букин Севастьян Сафонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1825
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Букин Софон Антонович
Мать: Букина Татьяна Зорина
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Букина Феодора (?)
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Букин Евсей Севастьянович
Мать ребёнка: Букина Феодора (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Букина Феодора (?)
Смерть
Около 1825
согласно ревизским сказкам 1834 года