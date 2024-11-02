Анна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коленина Арина (Ирина) Андреевна
Отец ребёнка: Коленин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Коленина Пераскева Андреевна
Отец ребёнка: Коленин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Коленин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1882
Дочь: Коленина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Коленин Андрей Иванович
Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно