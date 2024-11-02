Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коленина Арина (Ирина) Андреевна

Отец ребёнка: Коленин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Коленина Пераскева Андреевна

Отец ребёнка: Коленин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Коленин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Коленин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
03.02.1882

Дочь: Коленина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Коленин Андрей Иванович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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