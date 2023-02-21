Логинов (Грачёва) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов (Грачёва) Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Ульяновская обл Мелекеский район дер Лопата

Дата рождения

10.06.1921

Дата смерти

12.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновская обл Мелекеский район дер Лопата
Рождение ребёнка
08.11.1947

Дочь: Баданина Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Логинов Дмитрий Петрович

Россия Ульяновская область Никольское на Черемшане
Рождение ребёнка
22.12.1949

Сын: Логинов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Логинов Дмитрий Петрович

Ульяновская обл Мелекеский район дер Лопата
Рождение ребёнка
08.02.1952

Сын: Грачёв Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Логинов Дмитрий Петрович

Ульяновская обл Мелекеский район дер Лопата
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Дмитрий Петрович

Смерть
12.12.1982
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