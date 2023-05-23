Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Архипова) Степанида Александровна
(Архипова) Степанида Александровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1841
Пол
Женский
Отец
Архипов Александр Семенович
Мать
Матрона Родионова
1817 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец:
Архипов Александр Семенович
Мать:
Матрона Родионова
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь