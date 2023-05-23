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(Архипова) Степанида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Архипов Александр Семенович

Мать: Матрона Родионова