Матрона Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Степанида Александровна
Отец ребёнка: Архипов Александр Семенович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Архипов Александр Семенович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Аксенья Александровна
Отец ребёнка: Архипов Александр Семенович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Архипов Петр Александрович
Отец ребёнка: Архипов Александр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно