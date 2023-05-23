Матрона Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Степанида Александровна

Отец ребёнка: Архипов Александр Семенович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Архипов Александр Семенович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Аксенья Александровна

Отец ребёнка: Архипов Александр Семенович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Архипов Петр Александрович

Отец ребёнка: Архипов Александр Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Александр Семенович