Кондрашина (Лифанова) Татьяна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти28.05.1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Лифанов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Кондрашина Ксения
Отец ребёнка: Кондрашин Николай
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Кондрашин Иван
Отец ребёнка: Кондрашин Николай
Пензенская область, Лунинский район, с. Теремино
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кондрашин Степан
Отец ребёнка: Кондрашин Николай
Рождение ребёнка
07.01.1913
Сын: Кондрашин Федор
Отец ребёнка: Кондрашин Николай
Деревня Толузаковка
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Кондрашин Максим
Отец ребёнка: Кондрашин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашин Геннадий
Отец ребёнка: Кондрашин Николай
Смерть
28.05.1959
Алексеевка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область