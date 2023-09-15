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Кондрашина (Лифанова) Татьяна

Место рождения

Фофоновка, Мокшанский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

28.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Лифанов Степан

Мать: не указана

Фофоновка, Мокшанский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кондрашина Ксения

Отец ребёнка: Кондрашин Николай

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Кондрашин Иван

Отец ребёнка: Кондрашин Николай

Пензенская область, Лунинский район, с. Теремино
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кондрашин Степан

Отец ребёнка: Кондрашин Николай

Рождение ребёнка
07.01.1913

Сын: Кондрашин Федор

Отец ребёнка: Кондрашин Николай

Деревня Толузаковка
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Кондрашин Максим

Отец ребёнка: Кондрашин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашин Геннадий

Отец ребёнка: Кондрашин Николай

Смерть
28.05.1959
Алексеевка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
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