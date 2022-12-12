посёлок Алексеевка, посёлок Алексеевка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Алексеевка

Хвалынский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
1882Алексеевка, с. вл.при р. Волге.2231185558637Церковь православная 1. Почтовая станция. Мельниц 8.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Алексеевская волость
969. Алексеевка, село бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 240, жителей 1481, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церковь православная, школа, 12 ла Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Хвалынский район
44554Алексеевкапосёлок52°19'с.ш.48°02'в.д.N-39-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Хвалынский муниципальный район, Алексеевское сельское поселение
63649406101п Алексеевкапоселок
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