Алексеевка
Хвалынский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1882Алексеевка, с. вл.при р. Волге.2231185558637Церковь православная 1. Почтовая станция. Мельниц 8.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
969. Алексеевка, село бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 240, жителей 1481, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церковь православная, школа, 12 ла Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44554Алексеевкапосёлок52°19'с.ш.48°02'в.д.N-39-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63649406101п Алексеевкапоселок