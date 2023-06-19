Храмович Сергей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения19.01.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1984
Сын: Храмович Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Храмович Тамара Аркадьевна
Рождение ребёнка
20.08.1987
Дочь: Блиндерова Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Храмович Тамара Аркадьевна
Развод
20.08.?
Бракосочетание
Неизвестно