Храмович Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрамович Сергей Анатольевич

Храмович Сергей Анатольевич

Место рождения

Пацева Слобода, Кировский район, Могилёвская область

Дата рождения

19.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Пацева Слобода, Кировский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
13.05.1984

Сын: Храмович Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Храмович Тамара Аркадьевна

Лазо, Дальнереченский, Приморский край
Рождение ребёнка
20.08.1987

Дочь: Блиндерова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Храмович Тамара Аркадьевна

Лазо, Дальнереченский, Приморский край
Развод
20.08.?

Жена: Храмович Тамара Аркадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храмович Тамара Аркадьевна