Храмович (Хомченко) Тамара Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1962
Отец: Хомченко Аркадий
Рождение ребёнка
13.05.1984
Сын: Храмович Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Храмович Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
20.08.1987
Дочь: Блиндерова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Храмович Сергей Анатольевич
Развод
20.08.?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно