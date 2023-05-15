Храмович (Хомченко) Тамара Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмович (Хомченко) Тамара Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1962

Отец: Хомченко Аркадий

Мать: Хомченко Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.05.1984

Сын: Храмович Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Храмович Сергей Анатольевич

Лазо, Дальнереченский, Приморский край
Рождение ребёнка
20.08.1987

Дочь: Блиндерова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Храмович Сергей Анатольевич

Лазо, Дальнереченский, Приморский край
Развод
20.08.?

Муж: Храмович Сергей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповал Валерий Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмович Сергей Анатольевич

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