Leping Jaan
Место рождения
Дата рождения25.06.1925
Дата смерти11.08.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Leping ?
Мать ребёнка: Leping Maimu
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Leping Vambola
Мать ребёнка: Leping Maimu
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Leping Maimu
Смерть
11.08.2003
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond