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Leping Jaan

Место рождения

Ырсава, Setomaa vald, Võru maakond

Дата рождения

25.06.1925

Дата смерти

11.08.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Ырсава, Setomaa vald, Võru maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Leping ?

Мать ребёнка: Leping Maimu

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Leping Vambola

Мать ребёнка: Leping Maimu

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Leping Maimu

Смерть
11.08.2003
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond