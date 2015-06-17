Leping (Lepik) Maimu
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1927
Дата смерти17.06.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1927
Отец: Lepik Voldemar
Мать: Lepik Salme
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Leping ?
Отец ребёнка: Leping Jaan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Leping Vambola
Отец ребёнка: Leping Jaan
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Leping Jaan
Смерть
17.06.2015
Похороны
27.06.2015
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond