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Leping (Lepik) Maimu

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1927

Дата смерти

17.06.2015

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1927

Отец: Lepik Voldemar

Мать: Lepik Salme

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Leping ?

Отец ребёнка: Leping Jaan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Leping Vambola

Отец ребёнка: Leping Jaan

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Leping Jaan

Смерть
17.06.2015
Похороны
27.06.2015
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond