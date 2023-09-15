Лебедева Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Екатерина Федоровна

Место рождения

Кимры, город Кимры, Тверская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Кимры, город Кимры, Тверская область
Рождение ребёнка
После 1836

Сын: Лебедев Константин Николаевич

Отец ребёнка: Лебедев Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Лебедева Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Лебедев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Лебедев Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
С 1849 по 1850

Сын: Лебедев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Лебедев Николай Гаврилович

Кашин, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Николай Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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