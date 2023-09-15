Лебедева Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1836
Сын: Лебедев Константин Николаевич
Отец ребёнка: Лебедев Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Лебедева Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Лебедев Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
С 1849 по 1850
Сын: Лебедев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Лебедев Николай Гаврилович
Кашин, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно