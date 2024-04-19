Ананьев Перфил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Ананьев Степан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Сын: Ананьев Василий Перфилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ананьев Самойло Перфилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1835