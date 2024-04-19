Ананьев Перфил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Перфил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Ананьев Степан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Ананьев Василий Перфилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Ананьев Агап Перфилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Ананьев Самойло Перфилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1835
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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