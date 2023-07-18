Гуляев Евгений Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляев Евгений Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1963

Дочь: Чертушкина Марина Евгеньевна

Мать ребёнка: Гуляева Лилия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуляев Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Гуляева Лилия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева Лилия Владимировна

Смерть
Неизвестно