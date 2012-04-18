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Бромлей Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1935

Дата смерти

18.04.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
18.04.2012
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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