Виногорова (Бусыгина) Александра Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Бусыгина) Александра Гавриловна

Место рождения

Большой Шургумал, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1884

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Бусыгин Гавриил Степанович

Мать: не указана

Большой Шургумал, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Виногорова Ираида Дмитриевна

Отец ребёнка: Виногоров Дмитрий Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1906

Сын: Виногоров Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Виногоров Дмитрий Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Виногорова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Виногоров Дмитрий Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Домрачева Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Виногоров Дмитрий Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Глушкова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Виногоров Дмитрий Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Виногорова Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Виногоров Дмитрий Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Виногорова Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Виногоров Дмитрий Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Дмитрий Иванович

Смерть
1957
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл