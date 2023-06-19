Виногорова (Бусыгина) Александра Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1957
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Бусыгин Гавриил Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Виногорова Ираида Дмитриевна
Отец ребёнка: Виногоров Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Виногоров Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Виногоров Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Виногорова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Виногоров Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Домрачева Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Виногоров Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Глушкова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Виногоров Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Виногорова Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Виногоров Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Виногорова Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Виногоров Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1957