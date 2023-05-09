Савельев Виктор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.?
Дата смерти04.05.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1981
Дочь: Донских Оксана Викторовна
Мать ребёнка: Савельева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
19.01.1984
Сын: Савельев Денис Викторович
Мать ребёнка: Савельева Мария Алексеевна
Смерть
04.05.?