Савельев Виктор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Виктор Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.?

Дата смерти

04.05.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1981

Дочь: Донских Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Савельева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
19.01.1984

Сын: Савельев Денис Викторович

Мать ребёнка: Савельева Мария Алексеевна

Смерть
04.05.?
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