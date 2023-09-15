Ивченко Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко Матрена Ивановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ивченко Корней Саввич

Отец ребёнка: Ивченко-Мл. Савва Осипович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ивченко Иван Саввич

Отец ребёнка: Ивченко-Мл. Савва Осипович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ивченко Илларион Саввич

Отец ребёнка: Ивченко-Мл. Савва Осипович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Ивченко Василий Саввич

Отец ребёнка: Ивченко-Мл. Савва Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивченко-Мл. Савва Осипович

Смерть
Неизвестно
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