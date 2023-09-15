Ивченко Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Ивченко-Мл. Савва Осипович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ивченко Иван Саввич
Отец ребёнка: Ивченко-Мл. Савва Осипович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Ивченко-Мл. Савва Осипович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Ивченко-Мл. Савва Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно