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(Жагурина) Матрона (Никифорова)

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

02.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1880

Отец: Жагурин Никита Парфенов

Мать: Жагурина Наталия Ильина

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
09.02.1900

Муж: Адриан (Авдеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1902

Сын: Фёдор Адрианов

Отец ребёнка: Адриан (Авдеев)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1904

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Адриан (Авдеев)

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адриан (Авдеев)

Смерть
Неизвестно
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