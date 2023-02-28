(Жагурина) Матрона (Никифорова)
Место рождения
Дата рождения02.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1880
Отец: Жагурин Никита Парфенов
Мать: Жагурина Наталия Ильина
Бракосочетание
09.02.1900
Муж: Адриан (Авдеев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1902
Сын: Фёдор Адрианов
Отец ребёнка: Адриан (Авдеев)
Рождение ребёнка
02.01.1904
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Адриан (Авдеев)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Адриан (Авдеев)
Смерть
Неизвестно