Волгина (Ермоленко) Улита Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волгина (Ермоленко) Улита Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Ермоленко Кирилл Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1966