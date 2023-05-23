Волгина (Ермоленко) Улита Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Ермоленко Кирилл Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1966