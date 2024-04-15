Ермоленко Кирилл Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти15.05.1918 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Ермоленко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Ермоленко Киприян Кириллович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ермоленко Архип Кириллович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Волгина Улита Кирилловна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Жарикова Пелагея Кирилловна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ермоленко Иосиф Кириллович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ермоленко Афанасий Кириллович
Рождение ребёнка
03.10.1907 ст.
Дочь: Пелагея Кирилловна
Мать ребёнка: Ермоленко Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
19.06.1910 ст.
Дочь: Агриппина Кирилловна
Мать ребёнка: Ермоленко Ирина Степановна?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кубрак Софья Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.05.1918 ст.
Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от простуды