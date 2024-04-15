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Ермоленко Кирилл Григорьевич

Место рождения

Обиходы, Житомирська область

Дата рождения

1858

Дата смерти

15.05.1918 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Ермоленко Григорий Иванович

Мать: не указана

Обиходы, Житомирська область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Ермоленко Киприян Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ермоленко Архип Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Обиходы, Житомирська область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Волгина Улита Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Жарикова Пелагея Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Ермоленко Иосиф Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Ермоленко Афанасий Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1907 ст.

Дочь: Пелагея Кирилловна

Мать ребёнка: Ермоленко Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
19.06.1910 ст.

Дочь: Агриппина Кирилловна

Мать ребёнка: Ермоленко Ирина Степановна?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Ирина Степановна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кубрак Софья Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Ирина Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
15.05.1918 ст.
Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от простуды
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