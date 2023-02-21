Мальцева (Кавешникова) Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцева (Кавешникова) Валентина Степановна

Мальцева (Кавешникова) Валентина Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальцев Иван Иванович

Татал, Юстинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close