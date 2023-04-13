Кондратов Исидор Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратов Исидор Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1860

Дочь: Гунченко Агриппина Исидоровна

Мать ребёнка: Кондратова Ефимия Фоминична

Рождение ребёнка
25.07.1868

Сын: Кондратов Петр Исидорович

Мать ребёнка: Кондратова Ефимия Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратова Ефимия Фоминична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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