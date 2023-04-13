Кондратова Ефимия Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1860
Дочь: Гунченко Агриппина Исидоровна
Отец ребёнка: Кондратов Исидор Кондратьевич
Рождение ребёнка
25.07.1868
Сын: Кондратов Петр Исидорович
Отец ребёнка: Кондратов Исидор Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно