Шалыгина (Черенкова) Екатерина Ивановна 13.12.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шалыгина (Черенкова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1895

Дата смерти

04.11.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1925

Дочь: Станчина (Шалыгина) Надежда Никитична

Отец ребёнка: Шалыгин Никита Иванович

Трескино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
04.11.1974
Сурск, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

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