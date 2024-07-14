Шалыгина (Черенкова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1895
Дата смерти04.11.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.12.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1925
Дочь: Станчина (Шалыгина) Надежда Никитична
Отец ребёнка: Шалыгин Никита Иванович
Трескино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
04.11.1974
Сурск, Городищенский муниципальный район, Пензенская область