Станчина (Шалыгина) Надежда Никитична
Место рождения
Дата рождения25.11.1925
Дата смерти08.05.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1947
Дочь: Чуркина (Камышова) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Станчин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
05.06.1964
Сын: Станчин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Станчин Николай Яковлевич
Смерть
08.05.2004