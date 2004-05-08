Станчина (Шалыгина) Надежда Никитична 25.11.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Станчина (Шалыгина) Надежда Никитична

Место рождения

Трескино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

25.11.1925

Дата смерти

08.05.2004

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1925

Отец: Шалыгин Никита Иванович

Мать: Шалыгина (Черенкова) Екатерина Ивановна

Трескино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Станчин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
10.12.1947

Дочь: Чуркина (Камышова) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Станчин Николай Яковлевич

Сурск, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.06.1964

Сын: Станчин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Станчин Николай Яковлевич

Смерть
08.05.2004
Сурск, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

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