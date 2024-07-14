Шалыгин Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти14.03.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1925
Дочь: Станчина (Шалыгина) Надежда Никитична
Мать ребёнка: Шалыгина (Черенкова) Екатерина Ивановна
Трескино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
14.03.1948
Сурск, Городищенский муниципальный район, Пензенская область