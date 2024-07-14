Шалыгин Никита Иванович 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шалыгин Никита Иванович

Место рождения

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

14.03.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.11.1925

Дочь: Станчина (Шалыгина) Надежда Никитична

Мать ребёнка: Шалыгина (Черенкова) Екатерина Ивановна

Трескино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
14.03.1948
Сурск, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

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