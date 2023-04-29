Бородулин Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородулин Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бородулин Сергей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Бородулина Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярёва Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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