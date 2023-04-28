Варавва (Пархоменко) Ефимия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варавва (Пархоменко) Ефимия Матвеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1879

Муж: Варавва Фома Гаврилович

Рождение ребёнка
05.06.1884

Дочь: Тупикова Акилина Фоминична

Отец ребёнка: Варавва Фома Гаврилович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Апухтина Феодосия Фоминична

Отец ребёнка: Варавва Фома Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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