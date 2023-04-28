Варавва (Пархоменко) Ефимия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1879
Рождение ребёнка
05.06.1884
Дочь: Тупикова Акилина Фоминична
Отец ребёнка: Варавва Фома Гаврилович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Апухтина Феодосия Фоминична
Отец ребёнка: Варавва Фома Гаврилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно