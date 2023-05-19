Тупикова (Варавва) Акилина Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупикова (Варавва) Акилина Фоминична

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

05.06.1884

Дата смерти

22.05.1922

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1884

Отец: Варавва Фома Гаврилович

Мать: Варавва Ефимия Матвеевна

Бракосочетание
06.11.1906

Муж: Тупиков Лукьян Стефанович

Рождение ребёнка
19.02.1910

Сын: Тупиков Федор Лукьянович

Отец ребёнка: Тупиков Лукьян Стефанович

Рождение ребёнка
02.05.1914

Дочь: Тамара Лукьяновна

Отец ребёнка: Тупиков Лукьян Стефанович

Рождение ребёнка
27.05.1916

Дочь: Феодосия Лукьяновна

Отец ребёнка: Тупиков Лукьян Стефанович

Рождение ребёнка
27.05.1916

Дочь: Елена Лукьяновна

Отец ребёнка: Тупиков Лукьян Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.05.1922
Причина смерти: тиф