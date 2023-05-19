Тупикова (Варавва) Акилина Фоминична
Место рождения
Дата рождения05.06.1884
Дата смерти22.05.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1884
Отец: Варавва Фома Гаврилович
Мать: Варавва Ефимия Матвеевна
Бракосочетание
06.11.1906
Рождение ребёнка
19.02.1910
Отец ребёнка: Тупиков Лукьян Стефанович
Рождение ребёнка
02.05.1914
Дочь: Тамара Лукьяновна
Отец ребёнка: Тупиков Лукьян Стефанович
Рождение ребёнка
27.05.1916
Дочь: Феодосия Лукьяновна
Отец ребёнка: Тупиков Лукьян Стефанович
Рождение ребёнка
27.05.1916
Дочь: Елена Лукьяновна
Отец ребёнка: Тупиков Лукьян Стефанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.05.1922
Причина смерти: тиф