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Александра Петрова

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Место рождения

д.Нижние Моховичи Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Нижние Моховичи Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1913

Муж: Сергей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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