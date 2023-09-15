Немов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНемов Николай Иванович

Немов Николай Иванович

Место рождения

Вочурово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

11.07.1937

Дата смерти

23.09.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Вочурово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
31.05.1964

Сын: Немов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Немова Елена Федоровна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
13.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Немова Елена Федоровна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немова Елена Федоровна

Смерть
23.09.1975
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close