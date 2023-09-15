Немов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения11.07.1937
Дата смерти23.09.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1964
Мать ребёнка: Немова Елена Федоровна
Рождение ребёнка
13.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Немова Елена Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немова Елена Федоровна
Смерть
23.09.1975