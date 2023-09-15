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Миллер Густав Фридрихович

Место рождения

Краматорск

Дата рождения

17.11.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1926

Отец: Миллер Фридрих (Федор) Карлович

Мать: Миллер Ида Яковлевна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Миллер Фридрих (Федор) Густавович

Мать ребёнка: Миллер Эмма Климентьевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.09.1949

Сын: Миллер Яков Густавович

Мать ребёнка: Миллер Эмма Климентьевна

Рождение ребёнка
23.12.1950

Сын: Миллер Александр Густвович

Мать ребёнка: Миллер Эмма Климентьевна

Рождение ребёнка
26.03.1952

Дочь: Ида Густавовна

Мать ребёнка: Миллер Эмма Климентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миллер Эмма Климентьевна

Смерть
Неизвестно
Берёзовка, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Березовский с/с
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