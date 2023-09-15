Миллер Густав Фридрихович
Место рождения
Дата рождения17.11.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1926
Рождение ребёнка
1948
Сын: Миллер Фридрих (Федор) Густавович
Мать ребёнка: Миллер Эмма Климентьевна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.09.1949
Мать ребёнка: Миллер Эмма Климентьевна
Рождение ребёнка
23.12.1950
Сын: Миллер Александр Густвович
Мать ребёнка: Миллер Эмма Климентьевна
Рождение ребёнка
26.03.1952
Дочь: Ида Густавовна
Мать ребёнка: Миллер Эмма Климентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миллер Эмма Климентьевна
Смерть
Неизвестно
Берёзовка, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Березовский с/с