Миллер Фридрих (Федор) Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти01.09.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Миллер Карл
Мать: не указана
Бракосочетание
1924
Жена: Миллер Ида Яковлевна
Рождение ребёнка
17.11.1926
Сын: Миллер Густав Фридрихович
Мать ребёнка: Миллер Ида Яковлевна
Рождение ребёнка
10.12.1928
Дочь: Здвижкова Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Миллер Ида Яковлевна
Рождение ребёнка
12.11.1934
Дочь: Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Миллер Ида Яковлевна
с.Новая Беметовка Александровский район Сталинской
Рождение ребёнка
29.01.1937
Сын: Миллер Альфон Фридрихович
Мать ребёнка: Миллер Ида Яковлевна
с.Екатериновка Сталинской област
Смерть
01.09.1941
с.Александровка