Миллер Фридрих (Федор) Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миллер Фридрих (Федор) Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

01.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Миллер Карл

Мать: не указана

Бракосочетание
1924

Жена: Миллер Ида Яковлевна

Рождение ребёнка
17.11.1926

Сын: Миллер Густав Фридрихович

Мать ребёнка: Миллер Ида Яковлевна

Рождение ребёнка
10.12.1928

Дочь: Здвижкова Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Миллер Ида Яковлевна

Рождение ребёнка
12.11.1934

Дочь: Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Миллер Ида Яковлевна

с.Новая Беметовка Александровский район Сталинской
Рождение ребёнка
29.01.1937

Сын: Миллер Альфон Фридрихович

Мать ребёнка: Миллер Ида Яковлевна

с.Екатериновка Сталинской област
Смерть
01.09.1941
с.Александровка
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