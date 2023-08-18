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Коровкин Василий Павлов

Место рождения

дер. Захватаевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.02.1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1757 ст.

Отец: Коровкин Павел Савин

Мать: Коровкина Катерина Гурьянова

дер. Захватаевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Захватаевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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