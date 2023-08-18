Коровкина (Ляпунова) Катерина Гурьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкина (Ляпунова) Катерина Гурьянова

Место рождения

поч. Лапотной, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Лапотной, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Коровкин Федор Павлов

Отец ребёнка: Коровкин Павел Савин

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1757 ст.

Сын: Коровкин Василий Павлов

Отец ребёнка: Коровкин Павел Савин

дер. Захватаевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.05.1760 ст.

Сын: Коровкин Ефрем Павлов

Отец ребёнка: Коровкин Павел Савин

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1764 ст.

Сын: Коровкин Дометий (Диомид) Павлов

Отец ребёнка: Коровкин Павел Савин

дер. Захватаевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровкин Павел Савин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Захватаевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1764
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