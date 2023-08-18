Коровкина (Ляпунова) Катерина Гурьянова
Место рожденияпоч. Лапотной, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Лапотной, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1751
Отец ребёнка: Коровкин Павел Савин
Рождение ребёнка
22.02.1757 ст.
Отец ребёнка: Коровкин Павел Савин
дер. Захватаевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.05.1760 ст.
Отец ребёнка: Коровкин Павел Савин
Рождение ребёнка
07.08.1764 ст.
Сын: Коровкин Дометий (Диомид) Павлов
Отец ребёнка: Коровкин Павел Савин
дер. Захватаевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коровкин Павел Савин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Захватаевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1764