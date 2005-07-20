Ефимов Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1952
Дата смерти20.07.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1979
Сын: Ефимов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Ефимова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
11.06.1980
Сын: Ефимов Александр Александрович
Мать ребёнка: Ефимова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
03.05.1982
Сын: Ефимов Олег Александрович
Мать ребёнка: Ефимова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
11.12.1984
Дочь: Чепелева Елена Александровна
Мать ребёнка: Ефимова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
25.09.1986
Сын: Ефимов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Ефимова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
12.12.1987
Сын: Ефимов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Ефимова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Ефимова Лидия Петровна
Смерть
20.07.2005