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Ефимов Александр Алексеевич

Место рождения

Тростянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

16.01.1952

Дата смерти

20.07.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Тростянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.05.1979

Сын: Ефимов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Ефимова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
11.06.1980

Сын: Ефимов Александр Александрович

Мать ребёнка: Ефимова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
03.05.1982

Сын: Ефимов Олег Александрович

Мать ребёнка: Ефимова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
11.12.1984

Дочь: Чепелева Елена Александровна

Мать ребёнка: Ефимова Лидия Петровна

Тростянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.09.1986

Сын: Ефимов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Ефимова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
12.12.1987

Сын: Ефимов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Ефимова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Ефимова Лидия Петровна

Смерть
20.07.2005
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