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Братухин Василий Сысоев

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Место рождения

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1765

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Братухин Сысой Карпович

Мать: не указана

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Братухин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Братухина Мелания Федорова

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Братухин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Братухина Мелания Федорова

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Братухин Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Братухина Мелания Федорова

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Братухин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Братухина Мелания Федорова

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Братухина Мелания Федорова

Место жительства
Неизвестно
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1765
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