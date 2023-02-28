Братухин Василий Сысоев
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Братухин Сысой Карпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: Братухина Мелания Федорова
Рождение ребёнка
1739
Сын: Братухин Степан Васильевич
Мать ребёнка: Братухина Мелания Федорова
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Братухина Мелания Федорова
Рождение ребёнка
1751
Сын: Братухин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Братухина Мелания Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1765