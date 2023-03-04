Братухина (Черепанова) Мелания Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братухина (Черепанова) Мелания Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Братухин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Братухин Василий Сысоев

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Братухин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Братухин Василий Сысоев

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Братухин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Братухин Василий Сысоев

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Братухин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Братухин Василий Сысоев

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Братухин Василий Сысоев

Место жительства
Неизвестно
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1765
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