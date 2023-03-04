Братухина (Черепанова) Мелания Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Братухин Василий Сысоев
Рождение ребёнка
1739
Сын: Братухин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Братухин Василий Сысоев
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Братухин Василий Сысоев
Рождение ребёнка
1751
Сын: Братухин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Братухин Василий Сысоев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1765