Егорова (Жукова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.1883
Сын: Егоров Наумов Василий Федорович
Отец ребёнка: Егоров Наумов Федор Иванович
Бракосочетание
29.06.1887 ст.
Рождение ребёнка
05.01.1890
Дочь: Егорова Наумова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Егоров Наумов Федор Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1894 ст.
Дочь: Прощевалина Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Егоров Наумов Федор Иванович
Смерть
Неизвестно