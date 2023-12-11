Егорова (Жукова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Жукова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1883

Сын: Егоров Наумов Василий Федорович

Отец ребёнка: Егоров Наумов Федор Иванович

Бракосочетание
29.06.1887 ст.

Муж: Егоров Наумов Федор Иванович

Песочное, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
05.01.1890

Дочь: Егорова Наумова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Егоров Наумов Федор Иванович

Рождение ребёнка
20.06.1894 ст.

Дочь: Прощевалина Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Егоров Наумов Федор Иванович

Песочное, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно
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