Егоров Наумов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Егоров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
20.03.1883
Сын: Егоров Наумов Василий Федорович
Мать ребёнка: Егорова Елизавета Ивановна
Бракосочетание
29.06.1887 ст.
Рождение ребёнка
05.01.1890
Дочь: Егорова Наумова Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Егорова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1894 ст.
Дочь: Прощевалина Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Егорова Елизавета Ивановна
Смерть
Неизвестно