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Егоров Наумов Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Егоров Иван Васильевич

Мать: Егорова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
20.03.1883

Сын: Егоров Наумов Василий Федорович

Мать ребёнка: Егорова Елизавета Ивановна

Бракосочетание
29.06.1887 ст.

Жена: Егорова Елизавета Ивановна

Песочное, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
05.01.1890

Дочь: Егорова Наумова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Егорова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
20.06.1894 ст.

Дочь: Прощевалина Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Егорова Елизавета Ивановна

Песочное, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно
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